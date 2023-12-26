سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام أجهزنا على قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في جباليا البلد بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـTBG ما أدى إلى وقوعها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 16:42

سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام أجهزنا على قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في جباليا البلد بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـTBG ما أدى إلى وقوعها بين قتيل وجريح

منذ 22 mins 26 December، 2023
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