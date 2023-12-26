مراسل المنار : غارتان نفذتهما طائرات حربية معادية استهدفتا بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 16:42

مراسل المنار : غارتان نفذتهما طائرات حربية معادية استهدفتا بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب

منذ 25 mins 26 December، 2023
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