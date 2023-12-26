إعلام العدو: إطلاق صاروخ موجّه من لبنان تجاه مستوطنة “أدميت” بالجليل الغربي ومعلومات عن وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 12:26

إعلام العدو: إطلاق صاروخ موجّه من لبنان تجاه مستوطنة “أدميت” بالجليل الغربي ومعلومات عن وقوع إصابات

منذ 34 mins 26 December، 2023
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