غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق كراج رفح وجيزان النجار والبلد وسوق الأربعاء في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2023 - 03:50

غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق كراج رفح وجيزان النجار والبلد وسوق الأربعاء في خانيونس

منذ 39 mins 26 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة