غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق كراج رفح وجيزان النجار والبلد وسوق الأربعاء في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 03:50
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حرس الثورة الإسلامية يعلن استشهاد العميد سيد رضي موسوي في سوريا وهو أحد المستشارين العسكريين القدامى
حرس الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي دون أدنى شك
حرس الثورة الإسلامية: الشهيد موسوي كان أحد رفاق الشهيد الحاج قاسم سليماني وكان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا
الجهاد الإسلامي: عملية اغتيال العميد موسوي الآثمة تؤكد مرة جديدة أن خطر هذا الكيان المجرم يطال المنطقة بأسرها
حزب الله: نعتبر اغتيال العميد رضي الموسوي اعتداءً صارخًا ووقحًا وتجاوزًا للحدود
المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرات مسكاف عام وأفيفيم والمطلة وقاعدة بيت هلل بالأسلحة الصاروخية
المقاومة الإسلامية تستهدف جنود العدو بمحيط ثكنة "ميتات" وموقع "بركة ريشا" وموقع حانيتا وداخل مستعمرة المنارة
مراسل المنار: طائرات العدو الصهيوني المسيّرة تطلق صواريخ باتجاه أحراج اللبونة جنوب الناقورة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء خلال العدوان على القطاع إلى 20674 إضافة إلى 54536 جريحاً
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا نتيجة عدم القدرة على علاجهم
كتائب القسام: استهداف فصيل معزز من 40 جنديا متحصنٍ في منزل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف "TBG"
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون برجاً لجيش الاحتلال بالقرب من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعبوات محلية الصنع
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على قوات الاحتلال أثناء اقتحامها ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة
غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق كراج رفح وجيزان النجار والبلد وسوق الأربعاء في خانيونس
منذ 39 mins
26 December، 2023
عاجل
خانيونس
غارات اسرائيلية
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