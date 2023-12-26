اعلام العدو: تمديد إغلاق الطرق والمفترقات وأبواب المستوطنات ومنع الحركة داخل عدد من مستوطنات الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 00:00
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف العدو دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وردا على استهداف القرى والمنازل المدنية
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء في 3 كانون الثاني عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وتحقق اصابات مباشرة
مراسل المنار: طائرات العدو الصهيوني المسيّرة تطلق صواريخ باتجاه أحراج اللبونة جنوب الناقورة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيدين المجاهدين على طريق القدس عباس هزيمة من بلدة ميس الجبل ووسام حمود من بلدة مركبا
كتائب القسام: تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى في خزاعة شرق خانيونس
كتائب القسام تقصف تحشدات وتجمعات للعدو شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
سرايا القدس تقصف تحشدات العدو شرق خانيونس بقذائف الهاون والصواريخ
كتائب المجاهدين: استهدفنا بيتا تتحصن فيه قوة خاصة بقذيفة أفراد في محور تل الهوا جنوب غرب غزة وأوقعناها بين قتيل وجريح
حرس الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي دون أدنى شك
حرس الثورة الإسلامية: الشهيد موسوي كان أحد رفاق الشهيد الحاج قاسم سليماني وكان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا
حزب الله: نعتبر اغتيال العميد رضي الموسوي اعتداءً صارخًا ووقحًا وتجاوزًا للحدود
حزب الله: كان الشهيد الموسوي من خيرة الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان لعشرات السنوات
حزب الله: نتقدم بالعزاء إلى الإمام السيد علي الخامنئي والحرس الثوري الإسلامي وعائلة الشهيد وعموم الشعب الإيراني
الجهاد الإسلامي: عملية اغتيال العميد موسوي الآثمة تؤكد مرة جديدة أن خطر هذا الكيان المجرم يطال المنطقة بأسرها
اعلام العدو: تمديد إغلاق الطرق والمفترقات وأبواب المستوطنات ومنع الحركة داخل عدد من مستوطنات الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني
منذ 1 ساعة
25 December، 2023
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