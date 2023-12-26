اعلام العدو: تمديد إغلاق الطرق والمفترقات وأبواب المستوطنات ومنع الحركة داخل عدد من مستوطنات الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 00:00

اعلام العدو: تمديد إغلاق الطرق والمفترقات وأبواب المستوطنات ومنع الحركة داخل عدد من مستوطنات الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني

منذ 1 ساعة 25 December، 2023
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