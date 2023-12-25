حزب الله: لقد كان الشهيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 21:58

حزب الله: لقد كان الشهيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني ‏

منذ 26 mins 25 December، 2023
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