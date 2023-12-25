حزب الله: نعتبر هذا الاغتيال اعتداء صارخا ووقحا وتجاوزا للحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 21:58
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف العدو دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وردا على استهداف القرى والمنازل المدنية
المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرات مسكاف عام وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) والمطلة بالأسلحة الصاروخية
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء في 3 كانون الثاني عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وتحقق اصابات مباشرة
العدوان الصهيوني الأميركي على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ80 على التوالي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى
الهلال الأحمر في غزة: قوات الاحتلال دهمت مركزنا الطبي في جباليا ودمرت مركبات الإسعاف فيه
كتائب القسام: تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى في خزاعة شرق خانيونس
كتائب القسام تقصف تحشدات وتجمعات للعدو شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون برجاً لجيش الاحتلال بالقرب من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعبوات محلية الصنع
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على قوات الاحتلال أثناء اقتحامها ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
حرس الثورة الإسلامية يعلن استشهاد العميد سيد رضي موسوي في سوريا وهو أحد المستشارين العسكريين القدامى
حرس الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي دون أدنى شك
الجهاد الإسلامي: عملية اغتيال العميد موسوي الآثمة تؤكد مرة جديدة أن خطر هذا الكيان المجرم يطال المنطقة بأسرها
المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة
الخارجية الايرانية: نرفض الاتهامات الأميركية والبريطانية بالضلوع في استهداف السفن بالبحر الاحمر ونؤكد أنها مزاعم كاذبة
حزب الله: نعتبر هذا الاغتيال اعتداء صارخا ووقحا وتجاوزا للحدود
منذ 27 mins
25 December، 2023
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