كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “تاندوم” شمال مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 19:46

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “تاندوم” شمال مدينة خانيونس

منذ 54 mins 25 December، 2023
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