كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى بمنطقة خزاعة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 19:46

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى بمنطقة خزاعة شرق خانيونس

منذ 54 mins 25 December، 2023
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