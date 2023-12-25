المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: مقتل 17 جنديا إسرائيليا بين يومي الجمعة والأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 19:46

المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: مقتل 17 جنديا إسرائيليا بين يومي الجمعة والأحد

منذ 58 mins 25 December، 2023
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