قصف إسرائيلي جديد على “مخيم2” في النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 19:46

قصف إسرائيلي جديد على “مخيم2” في النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 59 mins 25 December، 2023
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