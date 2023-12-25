لليوم الـ80 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده.

وفي السياق، قصفت سرايا القدس تمركزا للآليات العسكرية الصهيونية في منطقة جحر الديك، والتحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

القسام تعلن عن حصيلة الأيام الأخيرة.. تدمير 35 آلية وقتل وإصابة العديد من الجنود الصهاينة

وأعلنت كتائب القسام، الاحد، أنها استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ودبابتين اخريتين بقذائف “الياسين 105” على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما فجر مجاهدو القسام عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكدوا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين.

كما تمكنت القسام من قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وعرضت القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود العدو في محاور شمال قطاع غزة ضمن معارك طوفان الأقصى.

وأعلن الناطق بإسم كتائب الشهيد عزالدين القسام، حصيلة الأيام الـ 4 الأخيرة، وقال إن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدوا قتل 48 جندياً صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن مجاهدي القسام، نفذوا 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

كما تم تفخيخ نفقين في وحدة “يهلوم” وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.

ودكت القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية.

ونشرت القسام صورة لمجاهدين لها، يحملان يندقية قنص، حملت عنوان “لكم بالمرصاد”.

سرايا القدس تسقط مسيرة صهيونية وتشتبك مع القوات المتوغلة وتقصف مقرات لجيش الاحتلال

وأعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا صباح اليوم الأحد، التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون، كما استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “التاندوم”في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها الآليات والجرافات الصهيونية على الحافة الشرقية جنوب قطاع غزة.

وأعلنت السرايا أنها دكت تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وموقع “إسناد صوفا” وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون.

كما استهدفت السرايا استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي “RPG” وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، ودكت التحشدات العسكرية محيط المجمع الإسلامي شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعرضت سرايا القدس مشاهد للطائرة الصهيونية (Skylark-1) بدون طيار التي أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى وأخرجتها من الخدمة.

كما نفذت السرايا في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين عملية قنص أحد جنود العدو، واستهدفوا تحشدا للجنود بصاروخ (سعير) في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، تواصل المقاومة تصديها لعدوان الاحتلال واقتحاماته المتكررة، وعرضت سرايا القدس – كتيبة جنين مشهداً لوقوع أحد جنود العدو بكمين محكم وإصابته من مسافة صِفر في محور حارة الدمج خلال اقتحام قوات الإحتلال لمخيم جنين.

المصدر: موقع المنار