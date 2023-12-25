سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 11:56

سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60

منذ 42 mins 25 December، 2023
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