رسالة من السنوار: هشّمنا جيش الإحتلال ولن نخضع لشروطه

بعث رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار،برسالة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة جاء فيها أن”كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات”.

واضاف”كتائب القسام استهدفت خلال الحرب البرية ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

وتابع السنوار في الرسالة “كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال”.

المصدر: مواقع