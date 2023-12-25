ارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة معن شرق خانيونس إلى 23 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2023 - 06:38

ارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة معن شرق خانيونس إلى 23

منذ 35 mins 25 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة