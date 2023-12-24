أكثر من 45 شهيدا وعشرات المصابين في غارات صهيونية استهدفت منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 22:34

أكثر من 45 شهيدا وعشرات المصابين في غارات صهيونية استهدفت منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 34 mins 24 December، 2023
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