شهداء وإصابات في منزل أبو إياد أبو رحمة خلف مسجد أبو بكر الصديق بمخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 22:34

شهداء وإصابات في منزل أبو إياد أبو رحمة خلف مسجد أبو بكر الصديق بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 December، 2023
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