المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 22:34

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء

منذ 1 ساعة 24 December، 2023
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