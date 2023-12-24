المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع بقصفه 3 منازل مأهولة حيث سجل أكثر من 15 شهيدا وعشرات الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 22:34
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المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض العدو في ديشون ومستعمرة أفيفيم وموقع الضهيرة تموضع مشاة في قلعة هونين اللبنانية المحتلة
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء في 3 كانون الثاني عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
الشيخ قاسم: إذا وسعت إسرائيل عدوانها سنرد الصاع صاعين وسنثبت أننا أهل الميدان وأننا لا نرضخ ولا نتأثر بالتهديدات
السيد هاشم صفي الدين: وجود المقاومة على الحدود ضروري للجنوب وللمعركة عنوان وطني مرتبط بمستقبل لبنان والنفط والغاز
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقتي اللبونة وعين الزرقا في جنوب لبنان
أبو عبيدة: خلال الـ4 أيام الماضية دمر مجاهدونا 35 آلية عسكرية وقتلوا 48 جنديا ونفذوا 24 عملية عسكرية و6 عمليات قنص
أبو عبيدة: خلال 4 أيام دك مجاهدونا مقرات وغرف قيادة ميدانية وتحشدات عسكرية بقذائف الهاون والصواريخ واستهدفوا تل أبيب
كتائب القسام: تفجير عبوات بقوة صهيونية راجلة وأخرى خاصة متحصنة داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة
سرايا القدس: قصف تحشدات للعدو شرق خانيونس وشرق حي الزيتون وفي موقع "إسناد صوفا" ومحيطه برشقة صاروخية وقذائف الهاون
سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم" في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة
وسائل إعلام فلسطينة: اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمحيط شارع النفق وحي الدرج في غزة
جيش العدو يعترف بمقتل ضابط في سلاح المدرعات شمال قطاع غزة ما يرفع قتلاه إلى 15 خلال 24 ساعة
المتحدث باسم جيش الإحتلال: إصابة جندي "إسرائيلي" جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم عين شمس بالضفة الغربية
النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك بالبصرة والخليج: وقف احتفالات أعياد الميلاد هذه السنة احتراما لدماء شهداء غزة
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع بقصفه 3 منازل مأهولة حيث سجل أكثر من 15 شهيدا وعشرات الإصابات
منذ 1 ساعة
24 December، 2023
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