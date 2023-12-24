المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع بقصفه 3 منازل مأهولة حيث سجل أكثر من 15 شهيدا وعشرات الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 22:34

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع بقصفه 3 منازل مأهولة حيث سجل أكثر من 15 شهيدا وعشرات الإصابات

منذ 1 ساعة 24 December، 2023
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