أبو عبيدة: تم تفخيخ نفقين في وحدة “يهلوم” وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 20:50

أبو عبيدة: تم تفخيخ نفقين في وحدة “يهلوم” وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو

منذ 7 mins 24 December، 2023
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