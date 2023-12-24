سرايا القدس وكتائب المجاهدين يقنصون جندي صهيوني ويستهدفون تحشدات للعدو الاسرائيلي بصاروخ “سعير” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 20:48
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء في 3 كانون الثاني عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
الشيخ قاسم: إذا وسعت إسرائيل عدوانها سنرد الصاع صاعين وسنثبت أننا أهل الميدان وأننا لا نرضخ ولا نتأثر بالتهديدات
السيد هاشم صفي الدين: وجود المقاومة على الحدود ضروري للجنوب وللمعركة عنوان وطني مرتبط بمستقبل لبنان والنفط والغاز
السيد صفي الدين: ليس من مصلحة أحد في منطقتنا أن يخفف الضغط عن الكيان الصهيوني الذي سيصل إلى مرحلة إعلان التعب
النائب حسين الحاج حسن: العدو الصهيوني عاجز عن فرض أي شرط على المقاومة في غزة
النائب حسن فضل الله: من يعتقد بأن الحياد عن العدوان على غزة يبقيه بمنأى عن النتائج فهو واهم ومخطئ
الوزير السابق محمد فنيش: الذين يعبرون عن خشية كاذبة من تصعيد الصراع لماذا لا يبذلون الجهد لوقف العدوان على غزة
الشيخ علي دعموش: الواقع في جنوب لبنان تحدده المقاومة ومهما تمادى العدو لن يستطيع أن يغير حرفا واحدا في معادلات المقاومة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقتي اللبونة وعين الزرقا في جنوب لبنان
مراسل المنار: استهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة في بلدة الطيبة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة صهيونية
العدوان الصهيوني الأميركي على قطاع غزة يتواصل لليوم ال79 على التوالي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى
كتائب القسام: تفجير عبوات بقوة صهيونية راجلة وأخرى خاصة متحصنة داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة
سرايا القدس: قصف تحشدات للعدو شرق خانيونس وشرق حي الزيتون وفي موقع "إسناد صوفا" ومحيطه برشقة صاروخية وقذائف الهاون
سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم" في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: وحداتنا تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الإحتلال المتوغلة في محاور القتال شرق خانيونس
الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 20424 شهيدا و 54036 مصابا
الصحة بغزة : 166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الإحتلال طلب من مواطنين في 8 أحياء النزوح إلى دير البلح ثم إرتكب 5 مجازر في المنطقة
حركة حماس: يتحمّل الاحتلال الصهيوني المجرم المسؤولية كاملة عن انهيار الأوضاع الصحية في قطاع غزة
حماس: نطالب الأونروا والصحة العالمية بالتدخل العاجل وتوفير المستلزمات التي تقي من انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة
وسائل إعلام فلسطينة: اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمحيط شارع النفق وحي الدرج في غزة
جيش العدو يعترف بمقتل ضابط في سلاح المدرعات شمال قطاع غزة ما يرفع قتلاه إلى 15 خلال 24 ساعة
المرصد الأورومتوسطي: مدارس الأمم المتحدة ومراكز إيواء النازحين في غزة تحولت لمربعات جرائم وحشية في حق المدنيين
النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك بالبصرة والخليج: وقف احتفالات أعياد الميلاد هذه السنة احتراما لدماء شهداء غزة
سرايا القدس وكتائب المجاهدين يقنصون جندي صهيوني ويستهدفون تحشدات للعدو الاسرائيلي بصاروخ “سعير” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
منذ 58 mins
24 December، 2023
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