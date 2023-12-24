سرايا القدس: استهداف 3 آليات صهيوني شرق مدينة غزة بقذائفRPG ودك التحشدات العسكرية شرق خانيونس بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 19:00

سرايا القدس: استهداف 3 آليات صهيوني شرق مدينة غزة بقذائفRPG ودك التحشدات العسكرية شرق خانيونس بقذائف الهاون

منذ 12 mins 24 December، 2023
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