سرايا القدس: استهداف 3 آليات صهيوني شرق مدينة غزة بقذائفRPG ودك التحشدات العسكرية شرق خانيونس بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 24 2023 - 19:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: غارات صهيونية على منطقتي اللبونة والناقورة في جنوب لبنان
مراسل المنار: استهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة في بلدة الطيبة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة صهيونية
المقاومة الإسلامية تواصل استهداف العدو الصهيوني دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة
العدوان الصهيوني الأميركي على قطاع غزة يتواصل لليوم ال79 على التوالي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى
الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 20424 شهيدا و 54036 مصابا
الصحة بغزة : 166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الإحتلال طلب من مواطنين في 8 أحياء النزوح إلى دير البلح ثم إرتكب 5 مجازر في المنطقة
حماس: نطالب الأونروا والصحة العالمية بالتدخل العاجل وتوفير المستلزمات التي تقي من انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة
إعلام العدو: حماس تظهر صبرا كبيرا في الميدان وتحسّن في طرقها القتالية ما أدى إلى الإرتفاع بأعداد قتلى جيشنا
إعلام العدو : الإعلان عن مقتل جندي "إسرائيلي" إضافي في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المعلن منذ يوم أمس إلى 14 قتيلا
مواقع إسرائيلية تتحدث عن قتلى إضافيين من جيش الإحتلال في قطاع غزة لم يعلن عنهم بعد رسميا
كتائب القسام: تفجير عبوات بقوة صهيونية راجلة وأخرى خاصة متحصنة داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة
سرايا القدس: قصف تحشدات للعدو شرق خانيونس وشرق حي الزيتون وفي موقع "إسناد صوفا" ومحيطه برشقة صاروخية وقذائف الهاون
سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم" في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تلقي عشرات القنابل الدخانية والفوسفورية في جباليا البلد ومنطقة الجرن في شمال غزة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم مدرسة الرافعي في جباليا البلد وتعتقل الرجال وتخرج النساء منها وسط إطلاق نار كثيف
سرايا القدس: استهداف 3 آليات صهيوني شرق مدينة غزة بقذائفRPG ودك التحشدات العسكرية شرق خانيونس بقذائف الهاون
منذ 12 mins
24 December، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الصهيونية الشمالية بغلاف غزة
فرار لبناني من خاطفيه في جرود بلدة طليا البقاعية
حمية: تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية عنوان لنجاح الموسم الحالي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}