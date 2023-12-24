عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 15:04

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد

منذ 40 mins 24 December، 2023
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