عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 15:04
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الصحة بغزة : 166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية
إعلام العدو: حماس تظهر صبرا كبيرا في الميدان وتحسّن في طرقها القتالية ما أدى إلى الإرتفاع بأعداد قتلى جيشنا
إعلام العدو : الإعلان عن مقتل جندي "إسرائيلي" إضافي في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المعلن منذ يوم أمس إلى 14 قتيلا
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم مدرسة الرافعي في جباليا البلد وتعتقل الرجال وتخرج النساء منها وسط إطلاق نار كثيف
إعلام العدو: بناء على تقييم جيشنا تم إغلاق عدد من الطرق والمفترقات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني
المتحدث باسم جيش الإحتلال: إصابة جندي "إسرائيلي" جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم عين شمس بالضفة الغربية
مراسل المنار: غارات صهيونية على منطقتي اللبونة والناقورة في جنوب لبنان
عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد
منذ 40 mins
24 December، 2023
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