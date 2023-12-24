مراسل المنار : طيران العدو الصهيوني يستهدف منزلا في بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2023 - 15:04

مراسل المنار : طيران العدو الصهيوني يستهدف منزلا في بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان

منذ 48 mins 24 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة