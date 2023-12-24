مراسل المنار : استهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة في حارة “الشمسيات” في بلدة ‎الطيبة بصاروخ اطلقته طائرة مسيّرة معادية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2023 - 15:04

مراسل المنار : استهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة في حارة “الشمسيات” في بلدة ‎الطيبة بصاروخ اطلقته طائرة مسيّرة معادية

منذ 2 ساعة 24 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة