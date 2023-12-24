مواقع صهيونية تتحدث عن قتلى إضافيين من جيش الإحتلال في الساعات الماضية في قطاع غزة لم يعلن عنهم بعد رسميا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 13:00
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إعلام العدو: حماس تظهر صبرا كبيرا في الميدان وتحسّن في طرقها القتالية ما أدى إلى الإرتفاع بأعداد قتلى جيشنا
مواقع إسرائيلية تتحدث عن قتلى إضافيين من جيش الإحتلال في قطاع غزة لم يعلن عنهم بعد رسميا
كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تلقي عشرات القنابل الدخانية والفوسفورية في جباليا البلد ومنطقة الجرن في شمال غزة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم مدرسة الرافعي في جباليا البلد وتعتقل الرجال وتخرج النساء منها وسط إطلاق نار كثيف
إعلام العدو: بناء على تقييم جيشنا تم إغلاق عدد من الطرق والمفترقات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني
المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض العدو في ديشون بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها بشكل مباشر
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقتي اللبونة وعين الزرقا في جنوب لبنان
مواقع صهيونية تتحدث عن قتلى إضافيين من جيش الإحتلال في الساعات الماضية في قطاع غزة لم يعلن عنهم بعد رسميا
منذ 51 mins
24 December، 2023
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