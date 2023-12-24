مواقع صهيونية تتحدث عن قتلى إضافيين من جيش الإحتلال في الساعات الماضية في قطاع غزة لم يعلن عنهم بعد رسميا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 13:00

مواقع صهيونية تتحدث عن قتلى إضافيين من جيش الإحتلال في الساعات الماضية في قطاع غزة لم يعلن عنهم بعد رسميا

منذ 51 mins 24 December، 2023
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