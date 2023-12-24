الضفة الغربية| اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين، الليلة الماضية واليوم الأحد، في مدينتي طولكرم ونابلس، خلال اقتحام واسع للمدينتين، في حين نفذت قوات الاحتلال اقتحامات أخرى للعديد من مدن الضفة وسط مواجهات ضارية..

ففي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وسط اشتباكات شديدة.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة من محورها الغربي، حيث جابت الحي وتحديدا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن طائرات الاستطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيماتها.

‫وطوقت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه، حيث تمركزت آليات الاحتلال على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر.

وقامت جرافات الاحتلال بتدمير خط المياه الرئيسي المغذي لمخيم نور شمس، وتجريف الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، وتدمير البنى التحتية فيه، وتدمير عدد من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع، وتحديدا في منطقة حي المدارس، وحارات المسلخ والمنشية وجبل النصر.

واندلعت مواجهات واشتباكات في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، كما نشر الاحتلال القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الاحراش المقابلة له، وداهم عددا من منازل المواطنين وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخلة بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة واخضاعهم للاستجواب.

وفجّر مقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس، كما أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال في المدينة والمخيم.

واعلن اعلام العدو إصابة جندي جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم عين شمس .

وهذا العدوان الثالث الذي يتعرض له المخيم خلال هذا الشهر، والثاني خلال أسبوع والذي أسفر وقتها عن استشهاد خمسة مواطنين.

وفي مدينة نابلس، استهدف مقاومون قوات الاحتلال اثناء تواجدها في حي المساكن الشعبية بالمدينة بوابل من الرصاص.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في نابلس، وشرعت بحملة مداهمات حيث دارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة اتجاهات وشرعت بحملة مداهمات وتفتيش، في حين تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالأكواع المتفجرة والحجارة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام