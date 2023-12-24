قوات الاحتلال الصهيوني تحاول التقدم باتجاه جباليا البلد بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وسط التصدي من المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 10:38

قوات الاحتلال الصهيوني تحاول التقدم باتجاه جباليا البلد بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وسط التصدي من المقاومين

منذ 1 ساعة 24 December، 2023
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