معارك ضارية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بين المقاومة وجيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 10:38

معارك ضارية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بين المقاومة وجيش العدو

منذ 2 ساعة 24 December، 2023
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