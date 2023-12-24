المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 10:38

المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 24 December، 2023
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