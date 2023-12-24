جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك بقطاع غزة واصابة 6 بجروح خطيرة خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 10:00

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك بقطاع غزة واصابة 6 بجروح خطيرة خلال الساعات الماضية

منذ 2 ساعة 24 December، 2023
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