طيران الاحتلال ينفذ غارة جوية تستهدف منزل عائلة أبو العوف في حي تل السلطان بمدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 08:10
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طيران الاحتلال ينفذ غارة جوية تستهدف منزل عائلة أبو العوف في حي تل السلطان بمدينة رفح
منذ 5 ساعة
24 December، 2023
عاجل
رفح
غارات صهيونية
غزة
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