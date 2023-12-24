مجاهدونا يخوضون اشتباكات على أكثر من محور في طولكرم ويؤكدون إعطاب أكثر من آلية لـ”جيش” الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 02:22

مجاهدونا يخوضون اشتباكات على أكثر من محور في طولكرم ويؤكدون إعطاب أكثر من آلية لـ”جيش” الاحتلال

منذ 44 mins 24 December، 2023
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