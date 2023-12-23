السيد نصرالله يتحدث مساء الأربعاء 03-01-2024 في ذكرى استشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهما  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 18:00

السيد نصرالله يتحدث مساء الأربعاء 03-01-2024 في ذكرى استشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهما 

منذ 1 ساعة 23 December، 2023
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