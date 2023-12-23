لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة

تواصل المقاومة الاسلامية استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم ‏السبت 23-12-2023 ‏انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 23-12-2023 م ‌‎ ‎

‏9 جمادى الآخرة 1445 هـ

شهيدان على طريق القدس

وزفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد الجريح حسن عبد النبي طليس “صالح” من بلدة بريتال في البقاع، والشهيد المجاهد علي حسين حرب “جعفر” من بلدة يارون جنوب لبنان، الذين ارتقيا على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد الجريح حسن عبد النبي طليس “صالح” من بلدة بريتال في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين حرب “جعفر” من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

تشييع شهداء على طريق

وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس عبد العزيز علي مسلماني “أبو محمد كربلا” من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان.

وشيع حزب الله وجمهور المقاومة بموكب حاشد الشهيد المجاهد على طريق القدس حسين علي عزالدين “أبو نمر” من بلدة معروب في جنوب لبنان.

كما شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس حسين نمر مسرّة “حسين” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

مشاهد من عمليات المقاومة

وعرضت المقاومة الاسلامية، مشاهد من استهداف نقتطي تمركز لجنود العدو الاسرائيلي، في مزارع مستوطنة دوفيف، الواقعة في القطاع الغربي، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أمس الخميس في 21/12/2023، بصاروخين موجهين ، أصابا هدفهما بدقّة.

كما وزع الاعلام الحربي في المقاومة، مشاهد من استهداف ثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين لجيش العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 22-12-2023

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 22-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلّة بالأسلحة الصاروخيّة.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 16:15 استهداف مركز تحكّم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف تجمّعات جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 9:35 استهداف ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

3- (قبل الظهر) استهداف تجمّع لضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار أن الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارة جوية بصاروخين استهدفت احد المنازل الخالية في بلدة كفركلا فدمرته بالكامل، مشيرا الى أن الطائرات المعادية كانت أغارت على أحد المنازل الخالية في بلدة يارون فجراً من دون وقوع إصابات

كما أفاد مراسلنا عن قصف مدفعي على منطقة عين الزرقا على أطراف بلدة طير حرفا، وعلى منطقة النقايع على اطراف بلدة الجبين.

يذكر أن فريق قناة المنار نجا من اعتداء صهيوني استهدف طريق الخردلي جنوب لبنان.

المشهد العسكري اليومي

ونشر موقع المنار انفوغرافا يلخص المشهد العسكري اليومي من عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، إضافة إلى تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.

في ما يلي المشهد من الساعة العاشرة صباحاً ليوم 22-12-2023، وحتى العاشرة صباحاً ليوم 23-12-2023.

المصدر: موقع المنار