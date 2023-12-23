مصادر طبية فلسطينية: 42 شهيداً خلال 24 ساعة في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 00:00

مصادر طبية فلسطينية: 42 شهيداً خلال 24 ساعة في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 December، 2023
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