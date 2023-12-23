استشهاد دكتور الإعلام رزق عروق نائب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية والمدير العام لإذاعة البراق سابقا بقصف أدى إلى ارتقاء عدد من أفراد عائلته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 00:00

استشهاد دكتور الإعلام رزق عروق نائب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية والمدير العام لإذاعة البراق سابقا بقصف أدى إلى ارتقاء عدد من أفراد عائلته

منذ 1 ساعة 22 December، 2023
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