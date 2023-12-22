حماس: تهديد مجرم الحرب غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 23:58

حماس: تهديد مجرم الحرب غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية

منذ 1 ساعة 22 December، 2023
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