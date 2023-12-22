18 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 23:58

18 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 2 ساعة 22 December، 2023
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