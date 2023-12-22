قصف مدفعي للطابق الأخير في منزل عائلة عرفه غربي حي الأمل بخانيونس وعدد من الشهداء والجرحى جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا يعود لعائلة خليفة في النصيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 22:20

قصف مدفعي للطابق الأخير في منزل عائلة عرفه غربي حي الأمل بخانيونس وعدد من الشهداء والجرحى جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا يعود لعائلة خليفة في النصيرات

منذ 23 mins 22 December، 2023
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