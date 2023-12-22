القناة 11 الإسرائيلية: الجيش يستعد لإنهاء العملية البرية في غضون أسابيع والمرحلة الثالثة تشمل تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 22:20

القناة 11 الإسرائيلية: الجيش يستعد لإنهاء العملية البرية في غضون أسابيع والمرحلة الثالثة تشمل تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة

منذ 23 mins 22 December، 2023
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