سرايا القدس تعلن قصف “صوفا” و”نير إسحاق” برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 22:20

سرايا القدس تعلن قصف “صوفا” و”نير إسحاق” برشقات صاروخية

منذ 57 mins 22 December، 2023
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