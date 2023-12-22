المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد آليات الإحتلال وتفجر عدداً من الآليات المتوغلة في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 22:18

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد آليات الإحتلال وتفجر عدداً من الآليات المتوغلة في جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 59 mins 22 December، 2023
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