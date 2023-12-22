الهلال الأحمر: قصف عنيف أمام مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 22:18

الهلال الأحمر: قصف عنيف أمام مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس جنوبي القطاع

منذ 1 ساعة 22 December، 2023
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