بعد قليل… مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2023 - 20:38

بعد قليل… مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 23 mins 22 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة