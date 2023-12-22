القسام: استهداف قوة صهيونية بعبوة مضادة للأفراد شرق خانيونس والاشتباك مع من تبقى من أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 18:54

القسام: استهداف قوة صهيونية بعبوة مضادة للأفراد شرق خانيونس والاشتباك مع من تبقى من أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح

منذ 25 mins 22 December، 2023
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