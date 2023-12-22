اعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي “إسرائيلي” وإصابة آخر بجروح خطيرة في مستوطنة “شتولا” جراء إطلاق حزب الله لعدد من الصواريخ اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 18:54

اعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي “إسرائيلي” وإصابة آخر بجروح خطيرة في مستوطنة “شتولا” جراء إطلاق حزب الله لعدد من الصواريخ اليوم

منذ 30 mins 22 December، 2023
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