‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مركز ‏تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 18:54

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مركز ‏تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ‏

منذ 32 mins 22 December، 2023
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