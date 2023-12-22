سرايا القدس: بعملية مشتركة مع القسام تمكنا من ايقاع 4 جنود صهاينة بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا فيه شرق جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 15:12

سرايا القدس: بعملية مشتركة مع القسام تمكنا من ايقاع 4 جنود صهاينة بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا فيه شرق جباليا

منذ 7 mins 22 December، 2023
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