اليمن | مسيرات جماهيرية كبرى تحت شعار “تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا”

خرجت حشود اليمنيين في مسيرات “تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا” في العاصمة صنعاء والمحافظات اليوم الجمعة.

في العاصمة صنعاء، غص ميدان السبعين بالمشاركين في الخروج الشعبي الكبير والاستثنائي في مسيرة “تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا” عصر اليوم الجمعة، مؤكدين موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية وادانتهم للعدوان على غزة والمجازر التي يرتكبها العدو بحق المدنيين، مجددين تفويضهم للقيادة اليمنية باتخاذ كافة الخطوات الداعمة لفلسطين، ومباركين عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمق الصهيوني وفي البحرين الأحمر والعرب، مشددين على أن امريكا وتحلفها التي أعلنت تشكيله قبل أيام لن يرهب اليمنيين.

وهتف المشاركون في المسيرة بـ “تهديدات الأمريكان.. لن تثنينا مهما كان”، “للساحات والجبهات.. لن تثنينا البارجات”، “يا عرب يا مسلمين.. أين النخوة أين الدين”، “رسالتنا للإعراب.. نطلب منهم فتح الباب”، “رسالتنا للأعراب.. يكفي خدمة للأذناب”، “ألف سلام ألف تحية.. للقوات البحرية.. للقوات الجوية.. للقوات البرية”، “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، “الشعب اليمني الثائب.. موقفه موقف واضح”، “اليمني يقصف إيلاف.. والخائن”، “عهدا عهدا لفلسطين.. لن نخضع أو نستكين”، “فوضناك أبا جبريل.. أقصف دمر إسرائيل”.

وفي مدينة صعدة، خرجت صباح اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار “تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا”، وبالتزامن مع المسيرة في مدينة صعدة مركز المحافظة خرجت ثلاث مسيرات أخرى في المرازم، وشعارة برازح، والجَرَشة بغمر، حمل المتظاهرون فيها الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، ولافتات داعية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وردد المتظاهرون هتافات الغضب تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من مجازر وجرائم وإبادة جماعية على يد العدو الصهيوني، والمنددة بالغطرسة الأمريكية، والمؤكدة الاستعداد للمشاركة في معركة تحرير فلسطين والدفاع عن غزة.

وألقى عضو رابطة اليمن، العلامة محسن الحمزي كلمة المسيرة، أكد فيها أن اليمن أصبح في صدارة محور المقاومة، وذلك بفضل حكمة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقوات المسلحة والشعب اليمني الذي يخرج كل أسبوع إلى الساحات رفضا للعدوان الصهيون على غزة، لافتا إلى أن الموقف اليمني أرق الأمريكي الذي يحمي كيان العدو.

وأشار إلى حب الشعوب الإسلامية والعربية وتقديرها للشعب اليمني المجاهد ولقائد الثورة، خصوصا عندما رأوا الصواريخ والمسيرات اليمنية وهي تضرب كيان العدو، وبعد عمليات القوات المسلحة في البحر الأحمر ضد السفن الصهيونية.

بيان مسيرة صعدة أكد المضامين والرسائل والمواقف والصادقة المشرفة التي أطلقها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه التاريخي الأربعاء الفائت، مشيرا إلى أنها تمثل الشعب اليمني خصوصا والأمة الإسلامية عموما، مشددا على أنها الموقف الموحد والثابت والمعلن والصريح للشعب اليمني، ولن نتراجع عن نصرة الشعب الفلسطيني.

وأعلن البيان استعداد الشعب اليمني الكاملة لكل الاحتمالات وأن المعركة المباشرة مع الأمريكي والإسرائيلي لطالما انتظرها شعبنا ليكون له شرف المواجهة المباشرة في هذه المعركة. وشدد على أن استمرار العدو الصهيوني المجرم في سفك الدم الفلسطيني يأتي ضمن العقيدة الإجرامية للوبي الصهيوني وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذا العدو المجرم لن يوقفه عند حده إلا المواقف الجهادية الصادقة.

وجدد المطالبة لجميع الدول التي لها حدود مشتركة مع الشعب الفلسطيني إلى فتح ممرات برية لتدفق المجاهدين من أبناء شعبنا اليمني للالتحام المباشر مع كيان العدو المجرم ومساندة المجاهدين في فلسطين المحتلة. وأشاد بالعمليات البطولية المنكلة بالعدو الصهيوني المجرم التي ينفذها المجاهدون في المقاومة الفلسطينية واللبنانة والتي أفقدت العدو توازنه.

وفي السياق، حذر بيان مسيرة صعدة، الدول التي يتم الدفع بها وتوريطها في التحالف الأمريكي لحماية السفن الصهيونية سواء كانت تلك الدول ظاهرة أو مستترة وأن أي عمل عدائي ضد الشعب اليمني لن يمر دون رد وأن توسع المشاركة يعني توسع الأهداف في قواتنا المسلحة.

واستنكر حالة الخنوع للأنظمة العربية والإسلامية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر على يد الأمريكي والإسرائيلي، وحالة التبعية العمياء لهذه الأنظمة التي تزج بها أمريكا نيابة عنها في كل الحروب، داعيا الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لهم موقفا واضحا من هذه المعركة فالصمت لن يعفيهم عن المسؤولية.

أكد بيان مسيرة صعدة الاستمرار في حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها، مجددا دعوته لأحرار الأمة إلى المقاطعة الاقتصادية كأقل مشاركة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وألقيت في المسيرات كلمات وقصائد شعرية، نددت بالتحالف الأمريكي لحماية كيان العدو، نددت بالعدوان الصهيوني على غزة وبالمواقف العربية والإسلامية المخزية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، مباركة عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وضد كيان العدو الصهيوني.

يذكر أنه ستخرج، عصر اليوم، مسيرات جماهيرية كبرىفي مختلف المحافظات اليمنية الحرة، نصرة لغزة ودعما للشعب الفلسطيني تحت شعار “تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا”.

المصدر: موقع المنار +المسيرة